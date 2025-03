Clizia Incorvaia: Polemiche dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e nuora di Eleonora Giorgi, ha espresso il suo disagio sui social in seguito alle polemiche riguardanti la sua apparente “ripresa” troppo veloce dopo la morte della suocera. In un video su Instagram, ha risposto a critiche ricevute da alcuni utenti che l’avevano accusata di non rispettare il dolore per la perdita. Clizia ha denunciato un “retaggio culturale” che impone alle persone di ostentare la propria sofferenza pubblicamente; secondo lei, se non si mostra il dolore, si viene considerati insensibili o disattenti nei confronti del defunto.

Ha condiviso che in passato ha affrontato attacchi di panico, ma dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi non intende lasciarsi abbattere, anzi, è convinta che la suocera desidererebbe vederla tornare a una vita normale, lavorando e dedicandosi alla sua famiglia. Clizia ha ribadito di voler perpetuare l’amore e l’affetto all’interno della sua famiglia, mantenendo il giusto spirito di fronte alle difficoltà. Ha dichiarato che la sua intenzione è di riprendere in mano la propria vita, sia a livello professionale che personale, sottolineando l’importanza di essere indipendente sia mentalmente che economicamente.

In conclusione, Clizia Incorvaia ha promesso a Eleonora Giorgi e al marito Paolo Ciavarro di affrontare la vita con positività e di continuare a prendersi cura di sé stessa e dei suoi cari, in omaggio alla memoria della suocera.