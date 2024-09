Clizia Incorvaia: L’Ex Marito Francesco Sarcina Si Risposa

Il frontman della band Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, si prepara a sposare la sua compagna Nayra Garibo. La cerimonia, prevista per ottobre, si svolgerà in una località riservata della Puglia e vi parteciperanno solo familiari e amici intimi. La coppia ha avuto una figlia, Yelaiah, nel 2021. La loro storia d’amore è iniziata nel 2019, dopo la tumultuosa separazione di Sarcina da Clizia Incorvaia, con la quale aveva avuto una figlia, Nina. Il legame tra Francesco e Clizia si era deteriorato a causa di presunti tradimenti; Sarcina accusò Clizia di averlo tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio, anche se quest’ultima sostenne che la loro storia era finita prima che nascesse il flirt.

Dopo la separazione, entrambi hanno rifatto le loro vite: Clizia ha trovato l’amore con Paolo Ciavarro, con il quale ha avuto un altro figlio, Gabriele. Francesco, invece, ha conosciuto Nayra Garibo durante un viaggio in Messico. Lei è una pilota, modella e stylist, e inizialmente non conosceva la notorietà di Sarcina, cosa che il cantante ha apprezzato. La loro relazione è proseguita rapidamente e si è consolidata con la nascita della loro figlia.

Il matrimonio rappresenta per Sarcina un passo verso il futuro, suggellando una nuova vita dopo le vicissitudini passate con Clizia. Nonostante i toni accesi e i rancori delle passate relazioni, Sarcina e Nayra si sono costruiti un legame solido e ora sono pronti a compiere questo impegno. La scelta di tenere la cerimonia in un contesto ristrettissimo sottolinea il desiderio della coppia di vivere questo momento in modo intimo e lontano dai riflettori.

In conclusione, mentre il passato di Sarcina con Clizia incarna il dolore e le difficoltà, il suo presente con Nayra rappresenta un nuovo inizio e la prospettiva di una vita serena e felice insieme. Con un matrimonio in arrivo e una giovane famiglia, il cantante sembra pronto a lasciare completamente alle spalle le ombre del passato.