Clizia Incorvaia in lacrime a Verissimo: ‘Sentivo la mancanza di Eleonora Giorgi’

Il 23 marzo a Verissimo, Clizia Incorvaia ha condiviso il suo dolore per la recente scomparsa della suocera Eleonora Giorgi, madre del marito Paolo Ciavarro. Clizia ha descritto il profondo legame che la univa a Eleonora, sottolineando come stia cercando di gestire il lutto per il bene dei suoi figli, che erano molto legati alla nonna. Ha raccontato di come Eleonora, prima di partire, avesse rassicurato Nina, la figlia di Clizia, dicendole di pregare per lei quando ne avessero bisogno.

Durante l’intervista, Clizia ha parlato della resilienza di Eleonora, che non ha mai lasciato che la malattia influenzasse i momenti familiari. L’emozione è stata palpabile quando ha ricordato il loro speciale legame e l’assenza che sente ora. Clizia ha anche evidenziato un momento in cui Eleonora aveva incoraggiato lei e Paolo a mantenere viva la loro intimità dopo la nascita di Gabriele, organizzando un weekend a Parigi per rinvigorire la loro relazione.

Clizia ha ammesso di riflettere sulla sua relazione con la madre, desiderando seppellire l’ascia di guerra a causa della consapevolezza del tempo limitato. Circa le critiche ricevute per la sua decisione di tornare al lavoro immediatamente dopo il lutto, ha ribadito che non ostentare il dolore non significa non aver voluto bene a Eleonora; piuttosto, ha scelto di affrontare la situazione con forza per dare un esempio positivo ai suoi bambini. Ha espresso la volontà di rimettersi in carreggiata per il bene della sua famiglia, evidenziando l’importanza di affrontare il dolore senza farsi sopraffare.