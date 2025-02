Clizia Incorvaia: Il Tributo Emozionante a Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia è tornata a postare su Instagram, annunciando la sua partecipazione alla Milano Fashion Week, mentre esprime il suo affetto per la suocera, Eleonora Giorgi, attualmente malata di tumore al pancreas. In un toccante messaggio, Clizia ha rivelato il dolore che prova, ma ha anche scelto di intraprendere il lavoro come inviato per il magazine Gente, mostrando il sostegno ricevuto dalla sua famiglia.

La recente pubblicazione di Clizia arriva dopo un post in cui ha celebrato il terzo compleanno del figlio, Gabriele, senza la presenza della suocera. Ha descritto quel giorno come speciale, pur evidenziando l’assenza di Eleonora. Ha scritto: “Non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì”, sottolineando l’amore della suocera e la sua energia.

In un nuovo post, Clizia ha condiviso il suo stato d’animo nei giorni in cui affronterà la Fashion Week, affermando di partire per lavoro nonostante la difficile situazione familiare, sostenuta dall’appoggio della sua famiglia. Ha riflettuto su come, pur nella difficoltà, cercherà di portare leggerezza e gioia, come Eleonora la chiama, “nuvola rosa”.

Infine, Clizia ha espresso la speranza che la situazione di Eleonora non si aggravi ulteriormente, riconoscendo che l’affetto della famiglia può offrire un po’ di sollievo in tempi bui. La lotta di Eleonora contro la malattia continua, e il supporto emotivo di Clizia e dei suoi cari diventa fondamentale in questo periodo difficile.