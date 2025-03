Clizia Incorvaia e l’eredità di Eleonora Giorgi: l’ultima sfida

A pochi giorni dalla morte dell’attrice Eleonora Giorgi, la nuora Clizia Incorvaia ha condiviso un messaggio emozionante, rivelando l’ultima richiesta dell’attrice. Eleonora, deceduta per un tumore al pancreas, ha avuto il supporto della sua famiglia, in particolare della nuora Clizia, con la quale ha sviluppato un legame speciale, diventando anche amiche. Clizia ha rivelato che prima della sua scomparsa, Eleonora le ha passato simbolicamente il “testimone” del ruolo di capofamiglia, promettendo di portare avanti l’amore e l’unità della famiglia. Clizia ha espresso il suo impegno a onorare questa promessa, nonostante le sue incertezze riguardo alla capacità di essere all’altezza delle aspettative della suocera. In un post sui social, ha scritto: “Ti amo. Nina e Gabriele sanno che sei diventata un Angelo”.

In un’altra occasione, in concomitanza con la festa della donna, Clizia ha nuovamente reso omaggio a Eleonora, sottolineando la forza che ha trasmesso a lei e alla piccola Nina. Clizia ha affermato che Eleonora sarà sempre la loro “stella guida”, sottolineando il forte legame che avevano costruito. Questo rapporto di affetto e fiducia sarà raccontato da Clizia ai suoi figli nel tempo, mantenendo viva la memoria dell’attrice. La vicenda mette in luce non solo la lotta di Eleonora contro la malattia, ma anche l’importanza dei legami familiari e la continuità dell’amore attraverso le generazioni.