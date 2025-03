Clizia Incorvaia e le rivelazioni su Eleonora Giorgi: l’accusa ai ‘falsi’ che la prendono in giro

Dopo la morte di Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo a causa di un cancro, sono stati molti gli omaggi e i messaggi di cordoglio dedicati all’attrice e regista italiana. Tuttavia, Clizia Incorvaia, nuora di Giorgi, ha sollevato dubbi sulla sincerità di alcune di queste manifestazioni di affetto. Su Instagram ha descritto tali messaggi come parole “per ottenere like”, evidenziando che l’amore e il rispetto dovrebbero essere dimostrati anche attraverso i fatti.

In particolare, Clizia ha commentato la situazione, affermando che molte persone scrivono post su sua suocera con una falsità evidente, sottolineando che è facile pronunciare belle parole dopo la morte, senza averla mai realmente considerata quando era in vita. L’influencer ha accusato chi si è ricordato di Eleonora solo per ottenere consenso pubblico sui social media.

In mezzo a questa polemica, non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Simona Ventura, e Claudio Amendola, così come politicamente da Matteo Salvini e Antonio Tajani. Clizia, nonostante le critiche, ha condiviso anche post toccanti in memoria della suocera, tra cui una poesia di Henry Scott Holland e foto di famiglia, esprimendo il suo amore per Eleonora.

Eleonora Giorgi lascia nel dolore i figli Andrea e Paolo, e l’ex marito Massimo Ciavarro.