Clizia Incorvaia e il dramma di Eleonora Giorgi: un’accusa ai vip

Clizia Incorvaia, nuora dell’attrice Eleonora Giorgi scomparsa il 3 marzo 2025, si è sfogata contro alcuni vip che hanno espresso parole di cordoglio su social in modo che a suo avviso risulta inautentico. Dopo la perdita, Clizia ha dedicato una poesia a Eleonora e ha condiviso ricordi della suocera, descrivendola come una figura materna e la nonna del suo bambino, Gabriele. Nonostante i messaggi di sostegno giunti da diverse celebrità, Clizia ha criticato alcuni di loro per aver “sfruttato” il momento di dolore per ottenere visibilità e consensi sui social.

In un post su Instagram, ha riferito: “Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla più quando era in vita.” Ha sottolineato che l’amore, la stima e il rispetto devono essere espressi con fatti e non solo parole. Clizia ha voluto vivere il lutto in modo positivo, ponendo l’accento sull’eredità d’amore lasciata da Eleonora. Ha ringraziato tutte le persone che le hanno inviato messaggi di supporto, affermando: “Il dolore e la rabbia… lasciano spazio all’amore.” Così, ha deciso di ricordare Eleonora con amore e gratitudine, nonostante il dispiacere e la tristezza per la sua scomparsa. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.