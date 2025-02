Clizia Incorvaia e il dolce omaggio a Eleonora Giorgi: le sue emozionanti parole

Clizia Incorvaia ha condiviso un messaggio commovente su Instagram per Eleonora Giorgi, che non ha potuto partecipare al compleanno del nipotino Gabriele. Attualmente, Eleonora sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al pancreas, sostenuta dalla sua famiglia. Ieri, 21 febbraio 2025, Gabriele ha compiuto tre anni e i suoi genitori, Clizia e Paolo Ciavarro, hanno organizzato una festa con amici e parenti, ma nonna Eleonora, ricoverata in una clinica a Roma, è stata assente. Pur non essendo fisicamente presente, Eleonora ha comunque dimostrato il suo amore verso la famiglia.

Dopo la festa, Clizia ha dedicato un dolce messaggio alla suocera, evidenziando come la sua energia e il suo spirito di “leonessa” fossero con loro in quel giorno speciale. Clizia ha espresso che nonostante la mancanza fisica, Eleonora è stata presente con il cuore, incoraggiando la celebrazione del nipotino con gioia e amore.

Il messaggio di Clizia ha suscitato una forte reazione da parte dei fan, che hanno espresso sostegno e affetto per Eleonora, augurando forza e speranza. Tanti hanno condiviso parole di incoraggiamento, sottolineando quanto l’amore vero non conosca confini e come la felicità della famiglia sia anche della nonna. Questo momento di condivisione ha messo in luce il legame profondo tra la famiglia in un periodo difficile, dimostrando che l’affetto e la cura reciproca sono fondamentali.