Clizia Incorvaia e Edoardo Donnamaria non si seguono più su Instagram, la reazione di Antonella Fiordelisi

Clizia Incorvaia – prima che Edoardo Donnamaria partecipasse al Grande Fratello Vip – era una sua amica, ma da quando lui si è messo con Antonella Fiordelisi le cose sono cambiate. Questo perché il vippone, appena è entrata in casa Micol, ha iniziato a sminuirla pur di non far arrabbiare la fidanzata.

“Per accrescere l’ego e gratificare una donna [Antonella, ndr] non devi denigrare la ragazza con cui sei stato [Micol, ndr]. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici”, ha commentato Clizia. E anche quando nei giorni scorsi Edoardo è andato a casa sua per salutare Paolo Ciavarro, la Incorvaia è rimasta distante: “Edoardo è passato da casa a dare un saluto a Paolo, io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti“.

Successivamente all’ultimo incontro, Clizia Incorvaia ed Edoardo Donnamaria hanno pure smesso di seguirsi su Instagram e questo è molto piaciuto ad Antonella Fiordelisi che su Twitter he messo un ‘mi piace’ ad una follower che faceva notare questo dettaglio.

Come si comporterà Micol Incorvaia quando scoprirà che sua sorella Clizia ed Edoardo si sono rimossi dai social?

Clizia che riconquista tutta la mia stima con un unfollow E MO SE MAGNAAAAAAA #incorvassi — ✨•Tisiana•✨ (@nessunomicaga_) March 24, 2023

Clizia Incorvaia su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Relazione tossica”.

Durante la sua ospitata di dicembre a Casa Chi Clizia Incorvaia aveva definito ‘relazione tossica’ la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.