Clizia Incorvaia dopo la morte della Giorgi lancia una frecciatina: “Falsità per like e consensi”

Poche ore dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, sua nuora Clizia Incorvaia ha condiviso una poesia e pensieri affettuosi su Instagram, esprimendo il forte legame che aveva con lei, descrivendola come una seconda madre: “Sei stata come una mamma per me”. Tuttavia, Clizia ha anche voluto evidenziare la falsità di alcune persone che, dopo la morte dell’attrice, hanno pubblicato parole belle su di lei, ma che in vita non l’hanno mai realmente considerata. Ha sottolineato che “l’amore, la stima e il rispetto” dovrebbero essere espressi mentre la persona è ancora viva, accusando qualcuno di scrivere post con “una falsità assurda”.

Dopo questa riflessione, Clizia ha ricevuto un messaggio di condoglianze da un’amica, Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi. Fariba ha espresso tristezza per la perdita di Eleonora, lodando la sua dignità e il suo sorriso, evidenziando la sua forza e la capacità di affrontare le difficoltà con serenità. Fariba ha aggiunto che Eleonora continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, lasciando un’eredità di amore e gioia.

In un momento particolarmente toccante, Clizia, visibilmente provata, ha portato il piccolo Gabri in clinica il giorno di San Valentino, con palloncini a forma di cuore per onorare la nonna Eleonora. La famiglia vive un periodo difficile, ma i ricordi e l’amore per Eleonora rimangono forti.