Clizia Incorvaia demolisce i Donnalisi: “Relazione tossica, lei invidiosa”

Lunedì scorso Paolo Ciavarro è andato al GF Vip per incontrare il suo migliore amico, Edoardo Donnamaria e con lui è stato molto dolce. Meno tenera Clizia Incorvaia, che in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha bacchettato il bff del compagno accusandolo di aver denigrato Micol Incorvaia e infangato il loro rapporto, solo per nutrire l’ego di Antonella Fiordelisi.

“Avevo smesso di seguirlo una volta. Lui secondo me si è reso conto di aver sbagliato delle cose e di non essere stato un gentleman con Micol. Non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici. […] Però mi piace che mia sorella è sempre molto educata, in mezzo ad altre maleducate. Ci sono stati episodi sgradevoli e brutti da vedere. C’è chi ha parlato di capelli sporchi e altre cose poco belle”.

“Un parere su Antonella ed Edoardo? Ti dò un giudizio facendo finta che non ci sia Micol di mezzo. A me spiace perché lui non è stato amico di mia sorella. Io non spero che lui si prenda una mazzata. In questo storia però io vedo soltanto tempesta. L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. – ha continuato Clizia – Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta.

Cosa penso davvero di Antonella Fiordelisi? Se vuoi te lo dico in latino. E’ una persona che io non conosco. Quindi non ce l’ho assolutamente con nessuno. Quello che posso dire è che sicuramente si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle. L’invidia tra donna è molto comune. Si allea con Oriana e sparla di Micol”.