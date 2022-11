Clizia Incorvaia commenta la caduta di Eleonora Giorgi e “spoilera” l’ingresso di sua sorella al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia è tornata al centro delle attenzioni del gossip da quando il nome di sua sorella, Micol Incorvaia, è trapelato come papabile nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Una notizia che non è stata ancora confermata, ma che sembra molto probabile.

A raccogliere gli ultimi indizi è stata la pagina @GFVipNews_ che ha così scritto:

Entrando poi nei particolari.

“Il primo indizio è stato dato da Alfonso, mentre Edoardo si trovava in confessionale per fare la sua nomination, Alfonso gli ha detto: “Senti, ma la tua ex Micol non la saluti?” 😏. Il secondo indizio è un commento sotto il post di Clizia, due giorni fa Micol ha commentato un post di sua sorella e lei le ha risposto “ahha manchi già” 🤔. Forse Micol ha iniziato la quarantena domenica, quindi potrebbe fare il suo ingresso nella Casa durante la puntata di giovedì 🤔”.