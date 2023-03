Clizia Incorvaia boccia Antonella Fiordelisi: “Edoardo è passato a casa nostra”

Ad un passo dalla finale del GF Vip Clizia Incorvaia è intervenuta a Casa Chi ed ha parlato del reality. L’ex gieffina si è detta fiera di sua sorella Micol ed ha approvato la storia con Edoardo Tavassi, mentre ha bocciato Antonella Fiordelisi definendola arrogante e presuntuosa. Clizia ha poi rivelato che Donnamaria è stato a casa sua per salutare l’amico Paolo Ciavarro.

Antonella simile a Oriana? Ci sono modi e modi, Oriana è molto simpatica, non è come Antonella che è saccente

“Eh? non c’è audio. Questo nome e la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei. – riportano Isa e Chia – Edoardo è passato da casa, a dare un saluto a Paolo, io ho ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti. Era un po provato, l’ho visto molto preso.

Ragazzi l’intervista a Clizia a “Casa Chi” mi ha fatto volare, quando si freezzava nelle espressioni a certe domande scomode ho molto riso, ovviamente tante belle parole per gli #incorvassi e l’ovvia conferma che una cena a 4 tra lei Paolo e i d0nnalisi non ci sarà 😂

Durante la sua ospitata di dicembre a Casa Chi l’Incorvaia aveva definito ‘relazione tossica’ la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

“Posso dire quella che è la mia impressione e idea di sentimenti. L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta. Antonella? Quello che posso dire è che sicuramente si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle. L’invidia tra donna è molto comune. Si allea con Oriana e sparla di Micol

Per quanto riguarda Edoardo Donnamaria non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici”.