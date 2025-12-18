Clizia Incorvaia assolta a Roma

Il tribunale di Roma ha assolto Clizia Incorvaia, influencer e moglie di Paolo Ciavarro, dall’accusa di aver pubblicato foto della figlia minorenne sui social senza l’autorizzazione dell’ex marito Francesco Sarcina. La denuncia era stata presentata da Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, che aveva accusato Clizia di aver violato gli accordi stabiliti al momento della separazione, utilizzando l’immagine della figlia per promuovere marchi sui social.

Il giudice ha emesso la sentenza di assoluzione, stabilendo che il fatto non costituisce reato, e ha tempo 90 giorni per depositare le motivazioni. Clizia Incorvaia ha commentato l’assoluzione su Instagram, dicendo che “a volte il silenzio è una forma di rispetto” e che “non tutto ha bisogno di essere spiegato”. Ha anche aggiunto che “ci sono scelte che si fanno ogni giorno, lontano dai riflettori, guidate solo dal senso di responsabilità e dall’amore”.

L’avvocata di Francesco Sarcina, Maria Paola Marra, ha contestato la sentenza, dichiarando che la stessa procura che aveva chiesto il rinvio a giudizio di Clizia Incorvaia, aveva poi chiesto il proscioglimento sulla base degli stessi elementi. La legale ha anche ricordato che ad oggi c’è un provvedimento civile che vieta a Clizia di divulgare online contenuti della figlia.

La vicenda era scoppiata dopo la denuncia presentata da Sarcina, che aveva accusato Clizia di aver mostrato più volte sui social la loro figlia Nina, 9 anni, per promuovere marchi, in violazione degli accordi stabiliti al momento della separazione. L’ex marito aveva fatto riferimento ad almeno cinque episodi e aveva allegato alcuni messaggi scambiati con Clizia.