Clizia entra al GFVip per scontrarsi con Edoardo e Nicole, ma prende un triplo palo

Clizia Incorvaia è entrata al Grande Fratello Vip per confrontarsi con Edoardo Tavassi che in questi giorni – secondo lei – si sarebbe un po’ allontanato da sua sorella Micol. Fra le molteplici accuse anche il rapporto fra lui e Nicole Murgia.

“Da parte della Murgia c’è tanta malizia. Se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di Micol. Ma quando c’è Micol la Murgia non fa queste cose. Dimmi la verità: hai trovato davvero in Micol una donna che può fare per te o è più un punto di riferimento? Eravate bellissimi insieme e vi ho sempre supportato, ma nelle ultime settimane mi sembrate un po’ persi. C’è amicizia o altro?”.

Clizia entra nella Casa… perché c’è qualcosa che vuole dire (e far vedere) a Tavassone. Ecco cosa è successo. #GFVIP pic.twitter.com/jFuno3bO5f — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2023

E Clizia ne ha anche per Nicole Murgia… 👀 #GFVIP pic.twitter.com/qsPf64ExO6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2023

Edoardo Tavassi ha tranquillizzato la cognata, restando però con i piedi per terra: “Con Nicole siamo solo amici, si fa per scherzare. A me Micol piace tanto. Non ci siamo sparati parolone grosse perché la vita vera è fuori, non qua dentro. Lei mi dà tanta leggerezza“.

Clizia viene smentita sia dalla sorella che da Edoardo e Nicole

Quando Nicole Murgia è stata chiamata in giardino ha detto la sua, smontando le accuse di Clizia: “Io credo che se Micol avesse notato dei miei atteggiamenti particolarmente maliziosi nei confronti di Edoardo, me l’avrebbe detto“; dello stesso parere addirittura Micol: “Sorellona, queste cose che hai detto io non le ho mai pensate, te lo giuro, mai pensate. Ce le hanno anche urlate al megafono, mi hanno detto di stare attenta alla Murgia e di non fidarmi [si riferisce a questo, ndr], ma in realtà non ho mai pensato niente di negativo di lei“.

Insomma, Edoardo, Micol e Nicole compatti nel dare la stessa versione a Clizia.