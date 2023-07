Clissia Marchio ITALIANO Cassa Bluetooth 5.0 Portatile, Bassi Potenti Speaker 12 Watt, Altoparlante Stereo Wireless, Impermeabile IPX7 Per Casa Esterno Viaggio 12 Ore Durata Batteria Alta Capacità

Descrizione prodotto

Benvenuti Nel Futuro!!

La Cassa Blutooth Clissia modello T10 è stata progettata per fornire un design minimal e pulito con prestazioni audio eccezionali!!

Una scocca ultra-resistente all’acqua grazie alla tecnologia impermeabile IPX7, resistente alla polvere e agli urti, perfetta per uso esterno e per chi ama vivere decisamente outdoor.

Morbida e vellutata al tatto grazie all gommatura che offre una maggiore presa alle superfici!!

Bassi potenti e stabili di facile accoppiamento con tutti i dispositivi!!

Prestazioni e Classe Inimitabili!!

Due driver aggiornati da 6 W riproducono un suono ricco e profondo.

Bassi Potentissimi per una nuova vita della tua musica con la tecnologia a bassi profondi che assicurano uno spettro audio ampio e bilanciato.

Tecnologia TWS: inoltre ha possibilità di collegarsi ad un dispositivo gemello cosi da poter offrire una doppia potenza e un effetto stereofonico.

Caratteristiche Potenza Nominale fino a 20W Tecnologia Super Bassi Impermeabile IPX7 Superficie Gommata Tecnologia TWS Compatta e Leggera

Batteria da 2200Mah

Una batteria integrata e potente con 2200mah reali, che ne garantiscono 10 ore di riproduzione e ricarica veloce. Non sarai mai più lasciato solo senza la tua musica!!

Bella ed Elegante

Un design curato esteticamente con gran classe e molto minimal. Ovunque deciderai di lasciare la Cassa Clissia il tuo ambiente ne gioverà da un punto di vista estetico!!

Bassi Tecnologia a Spirale

Con la tecnologia a spirale i bassi avranno un suono pieno e senza sbavature!! Potrai avere la sensazione di totale immersione nella tua musica preferita!!

Sempre Con Te

Misure contenute e compatte ti permetteranno l’ascolto della tua musica preferita sempre in mobilità ogni volta che vuoi!!

Massima Resistenza

Massima Impermeabilità grazie alla tecnologia IPX7 che conferisce resistenza all’acqua, ma anche alla polvere, ai graffi e agli urti. È dunque ideale per tutti gli ambienti!!

Bluetooth 5.0

Grazie al bluetooth 5.0 la connessione con altri dispositivi sarà semplice, veloce e stabile. Supporta connessioni anche oltre i 10 metri e tra stanze diverse!!

Specifiche Tecniche

Potenza Watt 12 Bluetooth 5.0 Capacità Batteria 2200 Mah Dimensioni Cassa 18 x 6 x 5 cm Peso Cassa 380gr Materiale Plastica Soffice Connessioni Bluetooth, USB, TF Card, AUX cable Tecnologia TWS Supportata

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18 x 6 x 5 cm; 300 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 ottobre 2021

Produttore ‏ : ‎ Clissia

ASIN ‏ : ‎ B09K4KBP3K

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

✅ POTENTE E AFFIDABILE: La Cassa Portatile senza fili Clissia ha 12 Watt audio reali con bassi potenti e ottimizzati per dare un’esperienza di suono avvolgente senza distorsioni a qualsiasi volume d’ascolto. Il Bluetooth V 5.0 garantisce una straordinaria distanza d’utilizzo wireless senza fili e un facile accoppiamento tra i diversi dispositivi. Collegando due casse Clissia non avrai bisogno di una sound bar. Avrai l’effetto stereo che desideri con il vantaggio di spostarle come e dove vuoi.

✅ RESISTENTE ALL’ACQUA E ALLA POLVERE: La Cassa Stereo Clissia è costruita con materiali d’altissima qualità che la rendono impermeabile al 100%. E’ certificata IPX7 e quindi resistente sia all`acqua e sia alla polvere. Può rimanere completamente immersa in acqua fino a 30 minuti. Le misure compatte 18x6x5 cm e il peso di appena 380 gr sono appositamente studiati e la rendono perfetta oltre che per viaggi e feste anche per attività outdoor come mare, piscina, camping, escursioni.

✅ BATTERIA DI LUNGA DURATA: La Cassa Bluetooth Clissia è provvista di batteria al litio alto performante da 2200 mAh che permette un uso continuo fino a 12 ore e una ricarica rapida in 3 ore, completa al 100%. Viene fornita con l`apposito cavo Usb-C per la ricarica.

✅ AMAZON VINE: Siamo talmente sicuri della qualità dello speaker Clissia che l’abbiamo fatto verificare ai revisori di Amazon Vine. Le recensioni sono eccellenti puoi leggerle per capire l’alta qualità della cassa. Guarda i video e la realtà ti stupirà. Ti garantiamo la possibilità di reso immediato qualora il prodotto offerto non soddisfi le tue aspettative. Il nostro servizio clienti è disponibile 7gg su 7, 24 ore su 24 in lingua italiana e inglese, per aiutarti in qualsiasi tua necessità.

