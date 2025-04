Clippit: La Storia dell’Assistente Virtuale a Forma di Graffetta di Microsoft Word

Clippit, noto come “Clippy”, è un assistente virtuale di Microsoft Word che ha fatto la sua comparsa tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Creato per supportare gli utenti nella scrittura di documenti, Clippit appariva in modi spesso inopportuni, suggerendo modelli o funzioni di aiuto, ma finiva per risultare invadente e fastidioso. Introdotto nel novembre del 1996 e ritirato nel 2007, rappresenta un esempio di come una buona idea possa fallire se realizzata male.

Il personaggio originò dal progetto “Microsoft Bob”, un’interfaccia destinata a rendere l’uso del PC più intuitivo, dove una graffetta animata venne scelta tra 250 prototipi da Kevan Atteberry. Clippit, attivato di default in Office 97, cercava di anticipare le esigenze degli utenti tramite un motore comportamentale, ma le tecnologie d’intelligenza artificiale all’epoca erano ancora poco sviluppate, causando frequenti interventi in momenti sgraditi.

Nonostante i test condotti da sociologi e focus group evidenziassero la percezione di Clippy come invadente e poco empatico, Microsoft ignorò i risultati, portando a una frustrazione generale degli utenti, alcuni dei quali disattivarono manualmente il personaggio. Clippy subì aggiornamenti nel 2000 e venne disattivato nel 2002, per essere completamente rimosso nel 2007. Tuttavia, il suo impatto culturale continua a vivere attraverso meme e parodie. Nel 2021 Microsoft lo ha riproposto come emoji in Microsoft 365, dopo un sondaggio su Twitter.