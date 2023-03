ClioMakeUp, lo sfogo dell'influencer: "Sono stanca" – Video

“E’ successa una cosa che mi fa star male, sono un po’ stanca. Voglio parlare a cuore aperto”. ClioMakeUp si sfoga con un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram. La beauty influencer, all’anagrafe Clio Zammatteo, è una delle pioniere di un settore che è diventato sempre più spietato e che finisce per mettere a dura prova anche una professionista collaudata.

“Sono uscita allo scoperto e non posso più far finta di niente, non voglio sparire da questo mondo e non voglio chiudere l’azienda. Sono un’influencer un po’ atipica, non vado ad ogni evento. Mi piace stare a casa con la mia famiglia, nel mio mondo con le mie bambine. Mi piace andare in azienda, ci vado ogni giorno perché sto bene e mi sento a casa anche lì. Ma ho voglia anche di parlare dei problemi, dei miei problemi che mi fanno fare alcune scelte”, dice descrivendo la propria attività imprenditoriale. “Mi piacerebbe aprire in tutti i posti in Italia, ma ho scelto di non avere investitore. La mia azienda è in positivo, ma questo non significa che io possa essere ovunque. Devo andarci piano, non posso fare il passo più lungo della gamba. Questo mi porta ad avere dei limiti, non ho potuto far uscire molti prodotti che sarebbero costati troppo e non avrebbe avuto senso”, aggiunge.

“Penso che l’unico modo per continuare questo percorso è cercare di aprirmi di più, anche alle critiche. Ho voglia di tornare a fare un altro tipo di comunicazione, voglio cambiare qualcosa. C’è chi pensa che il web sia tutto bello, ma ci sono tanti squali e c’è tanta negatività. In tutti i lavori c’è competizione e c’è il marcio, qui magari non te lo aspetti. Per me la vita vera però è un’altra, la sera stacco e non voglio saperne niente…”, dice ancora.