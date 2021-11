Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, è pronta a tornare su Real Time con un nuovo programma.

Un’imprenditrice a tutto tondo. “Definirmi con un solo termine è sempre stato complicato: pensi che non ci riuscì nemmeno il commercialista la prima volta che ci andai“. YouTube, programmi televisivi, linee di trucchi, collaborazioni.. Un impero da 10 milioni di euro l’anno.

Intervistata da Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, a domanda diretta: “Pensa che il fatto di essere considerata da molti solo in quanto beauty influencer sminuisca il suo lavoro di imprenditrice da 10 milioni di euro di fatturato l’anno?“, Clio MakeUp ha così risposto:

“È una domanda che mi sono fatta spesso. Fino all’anno scorso forse non gli veniva dato giusto peso. Le cose poi sono cambiate. Comunicare in maniera leggera e spensierata non significa che come azienda non abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Anzi. I numeri in crescita sono una dimostrazione tangibile del lavoro mio e del mio team”.

Clio MakeUp: “Reality? No grazie”

Da Clio potremmo aspettarci di tutto, ma non vederla morire di fama su una spiaggia dell’Honduras.

“Quante proposte lavorative mi arrivano al giorno? Non le conto ma è diventato un numero importante. A molte collaborazioni dicono no: non mi interessano i progetti in cui non credo o dei quali non riesco a sposare la filosofia. Esserci a tutti i costi, non m’interessa. Mi hanno chiesto anche di partecipare a dei reality, ma ho sempre detto no, non è il mio mondo. I reality non li farei”.

Attualmente è in onda su Real Time col suo docu/reality dal titolo Clio Back Home che racconta del suo ritorno in patria dopo un periodo vissuto a New York.