Clinical Study Manager – Milano

Parte del Gruppo MoOngy, Agap2 è un’azienda leader nella consulenza ingegneristica e IT, presente in 14 paesi europei. Dal 2018, Agap2 Italia opera attivamente in settori chiave come Automotive, Aerospace, Industrial Automation, Energy e Oil & Gas.

Il Clinical Study Manager è responsabile della pianificazione, gestione e coordinamento degli studi clinici, garantendo il rispetto delle normative e degli obiettivi del progetto. Tra i requisiti principali ci sono un’ottima conoscenza delle normative cliniche, esperienza nella gestione di team e abilità di problem solving.

I vantaggi di questa posizione includono l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, con la possibilità di contribuire a progetti significativi nel campo della salute e della ricerca clinica. Inoltre, Agap2 offre un ampio supporto formativo e l’accesso a una rete di professionisti esperti nel settore.