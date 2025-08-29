Clinical Study Manager – Milano

- Automotive
- Aerospace
- Industrial Automation
- Energy
- Oil & Gas
Scopri come possiamo supportare il tuo business. Contattaci per maggiori informazioni!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Agap2 offre consulenza ingegneristica in diversi settori. Requisito chiave: esperienza tecnica. Beneficio: progetti innovativi e stimolanti.
Agap2 cerca ingegneri per consulenze in vari settori; requisito chiave: esperienza in progettazione. Benefit: crescita professionale in un ambiente dinamico.
Mecalux cerca un progettista; requisito chiave è esperienza in design di scaffalature. Beneficio: sviluppo professionale in un leader globale.
EUforLEGAL Srl offre soluzioni innovative per il settore Legaltech. Requisito chiave: esperienza nel diritto. Beneficio: maggiore efficienza legale.
Mecalux, leader in sistemi di stoccaggio, ricerca un Project Manager con esperienza nella gestione di progetti complessi per garantire efficienza operativa.