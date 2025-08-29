25.6 C
Lavoro

Clinical Study Manager – Milano

Offerte di Lavoro

Agap2 è un’azienda europea presente in 14 paesi, specializzata in consulenza ingegneristica e IT. Dal 2018, Agap2 Italia è attiva nel nostro paese nei seguenti settori:

– Automotive
– Aerospace
– Industrial Automation
– Energy
– Oil & Gas

Requisiti/benefit:

– Esperienza nel settore
– Formazione continua
– Ambiente di lavoro stimolante
– Opportunità di crescita professionale

Unisciti a noi per costruire il tuo futuro!


💼 Altre Offerte di Lavoro

Clinical Study Manager – Milano

Agap2 cerca ingegneri per consulenze in vari settori; requisito chiave: esperienza in progettazione. Benefit: crescita professionale in un ambiente dinamico.

Elettromeccanico Trasfertista – Cernusco sul Naviglio

Mecalux cerca un progettista; requisito chiave è esperienza in design di scaffalature. Beneficio: sviluppo professionale in un leader globale.

Machine Learning Engineer – Bologna

EUforLEGAL Srl offre soluzioni innovative per il settore Legaltech. Requisito chiave: esperienza nel diritto. Beneficio: maggiore efficienza legale.

Elettromeccanico Trasfertista – Barcellona

Mecalux, leader in sistemi di stoccaggio, ricerca un Project Manager con esperienza nella gestione di progetti complessi per garantire efficienza operativa.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione di team; beneficio: crescita professionale internazionale.

