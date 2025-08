Clinica mobile in Emilia Romagna: prevenzione per il cuore

La prevenzione sanitaria riveste un’importanza fondamentale per il benessere della popolazione. In Emilia Romagna, una clinica mobile ha fatto il suo debutto, permettendo ai cittadini di monitorare la salute del cuore.

L’iniziativa si è svolta in Pubblico Passeggio, attirando un notevole numero di partecipanti. L’Azienda Usl ha allestito diversi stand per valutare vari indicatori di salute, come stili di vita, diabete, peso e altre misure utili a comprendere il proprio stato di salute.

Giorgio Chiaranda, direttore della Medicina dell’ospedale di Piacenza, ha sottolineato l’elevata partecipazione, con tutti i posti disponibili esauriti già nelle prime ore della mattina. Questa opportunità è stata vista come un’importante occasione per discutere di prevenzione delle malattie cardiovascolari, offrendo consulti su alimentazione, fumo e forma fisica.

Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita e direttrice del Dipartimento di Cardiologia di Piacenza, ha espresso soddisfazione per il positivo riscontro dei cittadini, evidenziando che la clinica mobile è un’iniziativa proposta da tre anni in collaborazione con la Regione, riscontrando sempre un apprezzamento significativo.

Al termine della giornata, sono stati condotti 150 screening nella clinica mobile e 176 controlli per la fibrillazione atriale, dimostrando l’efficacia dell’iniziativa nel sollecitare la consapevolezza riguardo la salute cardiaca.