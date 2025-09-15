25.9 C
Vuoi fare la differenza nel mondo dell’odontoiatria? Bludental Clinique, in forte espansione, cerca un Clinic Manager dinamico e motivato.

Principali Responsabilità:

  • Redazione e presentazione dei piani di cura
  • Inserimento amministrativo dei piani diagnosticati
  • Gestione della documentazione
  • Monitoraggio del rating del centro
  • Responsabilità sui target di produzione e fatturato
  • Gestione della copertura medica in periodi critici
  • Proposizione delle soluzioni di pagamento
  • Gestione delle pratiche di finanziamento
  • Supervisione e coordinamento dello staff
  • Formazione delle nuove risorse commerciali
  • Gestione del post-vendita
  • Supervisione degli acquisti e delle giacenze
  • Gestione dell’agenda commerciale
  • Monitoraggio dei KPI’s del centro
  • Responsabilità della customer satisfaction

Cosa cerchiamo:

  • Professionista con esperienza in gestione cliniche odontoiatriche
  • Eccellenti capacità di leadership e comunicazione
  • Orientamento ai risultati
  • Flessibilità e capacità di adattamento
  • Spirito collaborativo e doti di teamworking
  • Desiderio di crescita professionale

Cosa offriamo:

  • Esperienza lavorativa dinamica e stimolante
  • Opportunità di fare la differenza
  • Ruolo chiave in un’azienda in espansione
  • Ambiente di lavoro collaborativo
  • Retribuzione commisurata alle competenze

Se sei motivato, con passione per l’odontoiatria, candidati ora e unisciti al nostro team!


