Vuoi fare la differenza nel mondo dell’odontoiatria? Bludental Clinique, in forte espansione, cerca un Clinic Manager dinamico e motivato.
Principali Responsabilità:
- Redazione e presentazione dei piani di cura
- Inserimento amministrativo dei piani diagnosticati
- Gestione della documentazione
- Monitoraggio del rating del centro
- Responsabilità sui target di produzione e fatturato
- Gestione della copertura medica in periodi critici
- Proposizione delle soluzioni di pagamento
- Gestione delle pratiche di finanziamento
- Supervisione e coordinamento dello staff
- Formazione delle nuove risorse commerciali
- Gestione del post-vendita
- Supervisione degli acquisti e delle giacenze
- Gestione dell’agenda commerciale
- Monitoraggio dei KPI’s del centro
- Responsabilità della customer satisfaction
Cosa cerchiamo:
- Professionista con esperienza in gestione cliniche odontoiatriche
- Eccellenti capacità di leadership e comunicazione
- Orientamento ai risultati
- Flessibilità e capacità di adattamento
- Spirito collaborativo e doti di teamworking
- Desiderio di crescita professionale
Cosa offriamo:
- Esperienza lavorativa dinamica e stimolante
- Opportunità di fare la differenza
- Ruolo chiave in un’azienda in espansione
- Ambiente di lavoro collaborativo
- Retribuzione commisurata alle competenze
Se sei motivato, con passione per l’odontoiatria, candidati ora e unisciti al nostro team!
