Climatizzatore Multisplit Olimpia Splendid Aryal Dual 14 WiFi A++

Scopri il Climatizzatore Dual S2: Comfort e Tecnologia all’Avanguardia!

Immagina una casa dove il comfort è sempre a portata di mano, indipendentemente dalla stagione. Con il climatizzatore Dual S2, trasformi ogni ambiente in un’oasi di freschezza d’estate e calore d’inverno. Grazie alla sua tecnologia inverter di alta efficienza e al gas refrigerante R32, questo dispositivo ti regala performance energetiche elevate, raggiungendo la prestigiosa classe A++.

Vantaggi Pratici:

Costi Energetici Ridotti: Grazie alla classe energetica A++ e al refrigerante ecologico, puoi goderti un comfort senza pensieri, risparmiando ogni mese sulle bollette. Aria Pulita e Fresca: Con il sistema multi-filtraggio che combina un filtro elettrostatico e uno a carboni attivi, puoi dire addio a polvere e odori sgradevoli. Inoltre, la funzione Self Clean mantiene l’evaporatore privo di muffa e grasso, assicurandoti un’aria sempre pulita.

Funzionalità Innovative

Funzione Follow Me : Rileva la temperatura nel punto dove si trova il telecomando, garantendo il massimo comfort.

: Rileva la temperatura nel punto dove si trova il telecomando, garantendo il massimo comfort. Auto-Restart : Dopo un’interruzione di corrente, il climatizzatore si riavvia automaticamente con le ultime impostazioni, per una gestione senza interruzioni.

: Dopo un’interruzione di corrente, il climatizzatore si riavvia automaticamente con le ultime impostazioni, per una gestione senza interruzioni. Applicazione OS Comfort: Con il kit Wi-Fi incluso e la chiavetta USB, puoi controllare il tuo climatizzatore direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia.

Ottimizza il Tuo Benessere

Non è solo un climatizzatore, è il tuo personale alleato contro il caldo e il freddo, in grado di raffrescare, riscaldare, deumidificare e ventilare, tutto in un unico potente dispositivo. Scegli il Dual S2 per un futuro più green e confortevole, dove ogni giorno si apre con l’aria fresca e pulita che meriti!