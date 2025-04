Climatizzatore Inverter Olimpia Splendid Mystral S1 E 12 – 12000 BTU, Gas R32, Classe A++, Funzioni Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione e Ventilazione con Wifi Integrato

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

MYSTRAL S1

Il climatizzatore Monosplit Inverter a parete in R32, classe A++ in raffreddamento, che garantisce un’efficace distribuzione dell’aria, differenziandola in base alle stagioni, e modifica rapidamente la temperatura in ambiente.

FUNZIONE SELF CLEAN

Pulisce e asciuga automaticamente l’evaporatore eliminando polvere, muffa e grasso per garantire un’aria pulita nell’ambiente

ALTA EFFICIENZA

Climatizzatore fisso con alta efficienza tecnologica, per raggiungere la classe energetica A++ in raffreddamento

TECNOLOGIA INVERTER

La tecnologia inverter garantisce un’efficace distribuzione dell’aria differenziandola in base alle stagioni e modifica rapidamente la temperatura nell’ambiente

WI-FI INTEGRATO

Oltre al telecomando per il controllo da remoto in dotazione, è possibile gestirne tutte le funzionalità dal proprio smartphone, anche fuori casa

Che funzioni ha il climatizzatore?

Funzioni Timer, Eco, Sleep, Quiet e Turbo:

regola i consumi e spegni automaticamente con le funzioni Timer, Eco e Sleep. Con Quiet e Turbo puoi invece regolare la velocità della ventola

Funzione Swing:

regola automaticamente il flusso d’aria (orizzontale e verticale)

Funzione Auto-Restart:

dopo black-out, si riavvia all’ultima funzione impostata

Funzione Auto-Diagnosi:

in caso di guasto, il display mostra il codice d’errore

Scarica l’app OS HOME

Per assicurare al climatizzatore la connessione Wi-Fi, è sufficiente scaricare l’app OS HOME e collegare il climatizzatore allo smartphone

MONOSPLIT INVERTER: Il climatizzatore a muro Mystral S1 E con tecnologia inverter ad alta efficienza garantisce un’efficace distribuzione dell’aria, differenziandola in base alle stagioni, e modificando rapidamente la temperatura in ambiente

RAFFRESCA, RISCALDA, DEUMIDIFICA: Climatizzatore 12000 BTU / h è adatto a tutte le stagioni; offre raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione, garantendo comfort tutto l’anno in un unico dispositivo versatile e potente

ALTA EFFICIENZA: Utilizza gas refrigerante R32 ad alte prestazioni per raggiungere la classe energetica A++, con Trattamento Golden Fin sulla batteria dell’unità esterna, che previene l’azione corrosiva degli agenti atmosferici

PURIFICATORE D’ARIA: Con filtro anti-polvere integrato e funzione self clean, Mystral S1 E pulisce e asciuga automaticamente l’evaporatore eliminando polvere, muffa e grasso, per donarti costante aria pulita nell’ambiente

MOLTEPLICI FUNZIONI: Timer, Eco, Sleep, Quiet e Turbo, Swing: oscillazione verticale del flap, Auto-Restart: dopo black-out, si riavvia all’ultima funzione impostata, Auto-Diagnosi: in caso di guasto, il display mostra il codice d’errore

WIFI INTEGRATO: Questo climatizzatore con wifi integrato ti permette di gestirne tutte le funzionalità ovunque ti trovi direttamente dal tuo smartphone tramite l’app OS HOME