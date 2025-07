Climatizzatore 4in1 Portatile Klarstein Oro-Rosa 6L – 30W

🔥 Offerta Amazon

Scopri la freschezza senza compromessi con il Skyscraper Ice Smart 4-in-1 di Klarstein, un elegante ventilatore a colonna che trasforma ogni ambiente in un’oasi di comfort! Questo innovativo dispositivo è molto più di un semplice ventilatore: è una combinazione perfetta di ventilazione, raffreddamento, purificazione dell’aria e umidificazione.

Immagina di sorseggiare una bevanda fresca mentre la leggera brezza ti avvolge… Con un potente flusso d’aria di 210 m³/h, puoi scegliere tra tre diverse velocità per adattare il clima alla tua esigenza. E non è tutto: il raffreddamento evaporativo trasforma l’aria calda in una soffice brezza, portando un vero sollievo anche nelle giornate più afose.

Grazie al facile accesso via WiFi, puoi controllare il tuo Skyscraper Ice Smart direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. E se ti preoccupa l’aria secca in inverno, pensa che questo alleato può anche umidificare l’aria, contrastando gli effetti del riscaldamento.

Due vantaggi pratici:

Risparmio energetico: Grazie alla tecnologia di raffreddamento evaporativo, puoi rinfrescare l’aria senza un eccessivo consumo energetico. Salute e benessere: Lo ionizzatore integrato non solo purifica l’aria rimuovendo polvere e odori, ma migliora anche la qualità dell’aria che respiri.

Con il Skyscraper Ice Smart, il tuo comfort è a portata di mano, sia d’estate che d’inverno. Non perdere l’occasione di rendere i tuoi spazi più freschi e accoglienti!

Inclusi nella confezione:

1 x raffrescatore evaporativo

2 x piastre eutettiche

1 x telecomando

Manuale d’uso multilingue

Dimensioni:

Peso: 6.6 kg

Lunghezza: 33 cm

Larghezza: 32 cm

Altezza: 80 cm

Scegli ”’Skyscraper Ice Smart”’ e goditi una freschezza senza pari!