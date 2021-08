Quello di luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Lo rivelano i dati rilasciati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) l’agenzia federale statunitense che si occupa deli oceani e del clima. Il record, ha sottolineato l’amministratore della Noaa, “si aggiunge al percorso senza precedenti e preoccupante del cambiamento climatico”. “Luglio è di solito il mese più caldo dell’anno nel mondo ma il luglio 2021 ha superato se stesso come il mese più caldo mai registrato”, ha dichiarato l’amministratore del Noaa, Rick Spinrad.

In Italia la morsa del caldo non da tregua, segno tangibile dei cambiamenti climatici. Picco massimo in Sardegna, ad esempio, dalla Protezione civile regionale arriva un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per elevate temperature, ancora sopra i 40 gradi, dalle 18 di stasera fino alla stessa ora di lunedì 16 agosto. Si preannuncia, quindi, un Ferragosto bollente soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Anche le temperature minime si manterranno su valori superiori alla media stagionale e si conferma alto (livello arancione) il pericolo d’incendio per domani.

L’ondata di caldo che si registra in Spagna si sta facendo sentire in alcune zone del Paese con temperature sempre più vicine ai record storici (attorno ai 47ºC). Per la giornata di oggi, la massima prevista era di circa 46ºC, secondo le previsioni dell’Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet). Alle 15.40, questa massima è stata raggiunta nella stazione meteorologica di Montoro, in provincia di Cordova (Andalusia), secondo i dati più aggiornati dell’Aemet: la temperatura registrata è stata di 46.1ºC. Per domani sono attese massime su livelli simili.

Sarà al suo picco nel weekend, ma il caldo e l’afa di questa quarta ondata di calore dell’estate subiranno una decisa attenuazione a metà della prossima settimana. “L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzerà finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì In Italia il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare”.