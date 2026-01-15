Clima, Italia verso il limite di Parigi

Il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie, ha espresso la sua preoccupazione per il riscaldamento globale. Secondo i dati di Copernicus, il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato e la media globale dell’ultimo triennio ha superato di oltre 1,5°C i livelli preindustriali. Ciò significa che il limite dell’Accordo di Parigi è ormai vicino.

Lorefice chiede al Governo di adottare misure serie per affrontare la situazione, come il taglio delle emissioni, la prevenzione e la sicurezza del territorio, nonché una transizione energetica concreta. Secondo il senatore, chi minimizza o rinvia l’azione condanna l’Italia a pagare un prezzo altissimo in termini di vite, danni e costi pubblici.