Clima, Fridays For Future: iniziative in Italia e in Europa

– Fridays for Future, il movimento dei giovani ambientalisti di Greta Thunberg, scalda i motori in vista dello Sciopero mondiale del clima del prossimo 6 ottobre e organizza oggi in diverse città d’Europa e d’Italia una Giornata di azione globale per il clima.

In particolare, in Italia sono previste iniziative a Bergamo bike strike a piazza Treviglio ore 9, Catania piazza Università ore 17, Gorizia i manifestanti si uniranno al movimento a Lubiana, Bari, Roma piazza Sauli ore 16, Pisa, Torino piazza Palazzo di città ore 15, Palermo piazza Croci ore 17:30, Milano Darsena ore 17, Val Tiberina via Nicolò Aggiunti 55 ore 17:30 e in altre città.

L’Italia è a un nuovo capitolo della storia climatica – si legge sul sito di Fff Italia: ondate di calore, alberi sradicati dal vento, chicchi di grandine come palle da tennis e alluvioni. La prima causa dell’aumento delle temperature, e di conseguenza dei fenomeni climatici estremi, sono i combustibili fossili, su cui l’Italia continua a investire ampiamente”.

Tra l’altro, secondo l’organizzazione ambientalista, con il piano Mattei “il governo vincola il paese al fossile e lo condanna a eventi estremi sempre più frequenti e intensi”