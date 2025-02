Clienti colpiti senza motivo con un bastone

Un cittadino gambiano è stato denunciato a Vicenza per minacce e porto di oggetti atti ad offendere dopo aver aggredito alcuni clienti di un bar il 18 febbraio. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30, quando l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro i presenti e ha colpito uno dei clienti al volto con un bastone da passeggio. Fortunatamente, il cliente non ha riportato ferite gravi e ha scelto di non sporgere denuncia.

Il proprietario del bar ha richiesto l’intervento della Polizia, che, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, ha individuato rapidamente l’aggressore, ancora in possesso del bastone. L’individuo, nato nel 1987, era già destinatario di un foglio di via dal Comune di Vicenza. Durante il controllo, è stato trovato con un involucro di marijuana, che è stato sequestrato insieme al bastone.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce, porto di oggetti atti ad offendere e violazione del foglio di via. È stato inoltre segnalato al Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Testimoni hanno riferito che l’episodio potrebbe essere stato causato da uno stato emotivo alterato dall’uso di sostanze. L’intervento della Polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza dei clienti presenti nel locale.