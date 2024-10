Clerici, scontro in diretta con la Rai: ‘Adesso parlo io’

Questa mattina, durante la puntata di “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha manifestato il suo disappunto in diretta a causa di una lunga interruzione pubblicitaria, sollevando una polemica che ha colto di sorpresa anche il pubblico. La conduttrice, che di solito mantiene un atteggiamento pacato, ha reagito a un errore di regia che ha causato uno stacco pubblicitario più lungo del previsto. L’errore ha iniziato con uno schermo nero per 26 secondi, seguito da un minuto di spot pubblicitari e dall’annuncio del ritorno di “Don Matteo”.

Nelle sue dichiarazioni, Clerici ha ironicamente messo in dubbio la validità dell’appellativo “Golden Minute”, sottolineando come in realtà fosse passato più di un minuto. La sua sarcastica osservazione non ha ricevuto risposta, spingendola a proseguire nel suo sfogo. Ha espresso la sua frustrazione con una frase che rifletteva la sua indignazione: “No perché qui quelli che stanno sempre zitti, buoni e cari sono quelli che poi sempre… ora rompo anche io!”.

Questo sfogo ha provocato l’approvazione di tutti i presenti in studio, mostrando che anche la conduttrice più tranquilla ha dei limiti. Non è chiaro se Clerici se la prendesse solo con i registi del suo programma o se la critica fosse diretta anche verso le alte sfere della Rai, in particolare a chi gestisce le decisioni sui tempi della programmazione.

La situazione ha lasciato un retrogusto dolce-amaro nello studio, poiché nessuno si aspettava un tale sfogo da parte dell’amichevole presentatrice. Una vicenda che evidenzia non solo i piccoli imprevisti del mondo televisivo, ma anche la pressione che i conduttori affrontano a causa delle regole rigorose delle trasmissioni. Questa uscita inattesa di Clerici potrebbe portare a riflessioni sulla gestione del tempo e della pubblicità nei programmi Rai, e sulla necessità di libertà espressiva per i conduttori del Servizio Pubblico. La sua reazione ha riportato l’attenzione su questioni che spesso rimangono in secondo piano nella frenesia della programmazione televisiva.