Clerici in lacrime durante un collegamento con il TG1: “Faccio un po’ fatica” – il ricordo di Frizzi

Ieri nell’appuntamento mattutino del TG 1 Giorgia Cardinaletti ha ospitato Antonella Clerici che ha ricordato al pubblico il ritorno del suo programma È sempre Mezzogiorno, che tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre.

“Sì esatto, è proprio così, lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità. Per me questa è stata un’estate di pace e relax, l’ho passata in mezzo natura con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità. Sono stata anche in Normandia, dove ho fatto lunghe passeggiate anche con Carlotta Mantovan (che dovrebbe partecipare a Ballando con le Stelle)”.

Clerici in lacrime al TG 1, le immagini di Fabrizio Frizzi.

La giornalista ha mostrato ad Antonella anche le immagini di Fabrizio Frizzi che nel dicembre del 2017 andò dalla Clerici negli studi de La Prova del Cuoco. Alla vista di quel filmato la conduttrice si è commossa ed ha spiegato il motivo. Antonella e Fabrizio infatti non erano solo colleghi, li legava una profonda amicizia e lui non aveva comunicato quasi a nessuno le sue reali condizioni, tanto che la presentatrice non immaginava che pochi mesi dopo se ne sarebbe andato.

“Queste immagini per me sono sempre faticose. Faccio un po’ di fatica anche perché lì c’era la speranza. Qui lui era venuto nel nostro studio a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più. Sua figlia Stella secondo me è l’erede di Fabrizio, è una cosa di cui io sono sicura. Spero di esserci ancora quando lei debutterà, ma io sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza… io di questo ne sono certa, perché ha le doti per essere una grande presentatrice televisiva”.