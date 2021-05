Clementino e Nina Zilli, Señorita: tutti i dettagli sulla nuova hit dell’estate firmata da Rocco Hunt e Federica Abbate.

Alla gara per il tormentone dell’estate quest’anno s’iscrive anche un duo inedito, quello composto da Clementino e Nina Zilli. Il rapper nativo di Avellino e la cantautrice piacentina hanno scelto di unire le forze per un singolo dai ritmi tropicali e dal sound travolgente: Señorita. Un pezzo che porta le firme di due dei più imporanti hit-maker degli ultimi anni, Rocco Hunt e Federica Abbate. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo brano.

Clementino canta Señorita con Nina Zilli

Parlando di questo nuovo brano, il 38enne rapper ha spiegato che da tempo desiderava duettare con la 41enne voce piacentina, a suo parere la sua versione femminile sia umanamente che musicalmente. Più raggiante che mai, ha lanciato la sfida a tutti gli altri potenziali tormentoni: “Credo che possa essere una delle tracce hit killer di questa estate!“.

Nina Zilli

Reggae tropicale super coinvolgente, è un brano totalmente estivo e differente da quanto prodotto fin qui da Clementino, che si è detto anche contento di poter cantare per la prima volta un pezzo scritto da un altro artista. Ha fatto eco alle sue dichazioni la stessa Nina: “Le sonorità tropicali, il reggae e il rocksteady sono radici da cui difficilmente mi resco a staccare. Cantare questo brano con Clementino è stato naturale e molto divertente“.

Il significato di Señorita di Clementino e Nina Zilli

Dal punto di vista testuale il pezzo risente fortemente della scrittura del Rocco Hunt più ‘pop’. Al centro della storia ovviamente la voglia di svagarsi e di divertirsi nelle giornate e soprattutto nelle nottate estive. Non mancano bar, sabbia, schiene abbronzate, ritmi che colpiscono “forte come un mitra” altri cliché tipici dei tormentoni estivi.

“La musica in levare è uno dei miei, nostri, grandi amori, spero che si senta tutta questa passione“, ha aggiunto Maria Chiara Fraschetta. E questa passione e questo amore si sentono fortemente. Non sarà un capolavoro, ma resterà certamente in cima alle classifiche per tutto il periodo estivo. Di seguito l’audio ufficiale: