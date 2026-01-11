4.9 C
Clementina Viezzer, la regina del Prosecco

Da stranotizie
Clementina Viezzer, conosciuta come “la Clemi”, è al centro dell’Osteria Al Castelletto di Pedeguarda, frazione di Follina, sulle colline trevigiane del Prosecco. L’osteria è un’istituzione per la raffinata ospitalità e Clementina, con i suoi 80 anni, è ancora molto attiva e controlla ogni aspetto della gestione del locale.

La sua storia inizia con la sua infanzia, quando sua madre, Maria, amava il ricamo e suo padre, Gigetto, era giardiniere dei conti Brandolini. Non provenendo da una famiglia di ristoratori, Clementina ha imparato il mestiere lavorando con i cuochi dei conti e osservando le signorine francesi e inglesi che si occupavano dei bambini.

Dopo aver lasciato gli studi a 12-13 anni, Clementina è stata mandata a casa della contessa Graziella, che le ha insegnato molto e le è stata come una seconda mamma. Successivamente, ha lavorato in cucina con i conti e ha imparato i segreti della cucina tradizionale. Nel 1977, ha aperto l’Osteria Al Castelletto, che è diventata un punto di riferimento per la buona cucina e l’ospitalità.

Clementina è nota per la sua passione per gli antipasti da condividere, che ha introdotto dopo una serata con Luciano Benetton. La sua filosofia è quella di mettere tutto in tavola e far servire i clienti a piacere, in modo che si sentano a casa. Il suo piatto preferito è il risotto, e il segreto per prepararlo è la passione.

L’osteria è frequentata da personaggi famosi, come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Anna Magnani, ma Clementina tratta tutti i clienti allo stesso modo, senza fare distinzione tra vip e non. L’unica cosa che non tollera è la maleducazione, come ad esempio il telefono a tavola o il cappello in testa.

Clementina ha anche avuto l’opportunità di cucinare all’esclusivo club 5 Hertford Street di Londra e forse andrà a New York in futuro. Non si è mai sposata e non ha avuto figli, ma ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua osteria, che è diventata la sua famiglia.

