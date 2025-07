Offerta di Lavoro: Cleaner – Addetto/a Pulizie Civili – Milano Ovest

Apleona Italy, leader nel Facility Management Integrato in Europa, cerca un/a Cleaner per il potenziamento del nostro team a Milano Ovest. Offriamo servizi di alta qualità da quasi 30 anni e ci impegniamo a garantire un ambiente pulito e sicuro per i nostri clienti.

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa nel settore delle pulizie civili

Capacità di lavorare in autonomia e in team

Attenzione ai dettagli e prontezza nell’individuare le necessità di pulizia

Flessibilità oraria

Impiego Offerto:

Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga

Ambiente di lavoro dinamico e professionale

Se sei motivato/a e desideri entrare a far parte di un team di professionisti, candidati ora! Invia il tuo CV a [indirizzo email] e unisciti a noi per contribuire a creare spazi puliti e accoglienti.