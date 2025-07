Clazz Festival: Musica Classica e Jazz ad Arcidosso 2023

Il Clazz International Music Festival, rassegna di rilevanza internazionale, si svolgerà ad Arcidosso a partire da lunedì 21 luglio. Giunto alla sua ottava edizione, il festival rappresenta un fondamentale punto di incontro tra musica classica e jazz.

Durante le due settimane di eventi, il pittoresco borgo amiatino ospiterà più di cinquanta musicisti provenienti da diverse nazioni. Trenta studenti, selezionati tra Stati Uniti, Porto Rico, Canada, Cina, Hong Kong, Estonia e Italia, parteciperanno a masterclass tenute da venti docenti di fama mondiale, approfondendo temi che spaziano dalla musica da camera all’improvvisazione. Molti di questi talenti rappresentano la loro prima esperienza in Italia, centro riconosciuto della tradizione musicale occidentale.

Il festival non mancherà di attrarre anche professionisti noti, come Mars Gelfo, cornista con un passato significativo nella Hong Kong Philharmonic. Tra le figure di spicco del corpo docente si distingue Giovanni Hoffer, cornista di fama internazionale con un background in entrambe le tradizioni musicali jazz e classica. Hoffer ha collaborato con rinomati musicisti e ha una solida carriera nell’Orchestra del Teatro alla Scala.

Anche Paul Hanson, celebre interprete di improvvisazione al fagotto, porterà la sua esperienza, avendo lavorato con leggende della musica come Billy Cobham e Wayne Shorter. Torneranno a esibirsi artisti molto apprezzati, tra cui il violinista bulgaro Miroslav Hristov e la cantante Anqwenique Kinsel.

Il festival, secondo l’assessore alla cultura di Arcidosso, Ugo Quattrini, non è solo un evento musicale ma un’importante iniziativa culturale che consolida legami con il territorio e promuove un’immagine di apertura internazionale. Il direttore artistico, Matt Pickart, ha espresso entusiasmo per l’accoglienza del pubblico locale e per l’ispirazione che la regione offre ogni anno.