Clazz Festival ad Arcidosso: Musica e Cultura Senza Confini

L’estate si arricchisce di suoni e culture con il ritorno del Clazz International Music Festival, che si svolge nel suggestivo borgo di Arcidosso. Giunto alla sua ottava edizione, l’evento si terrà dal 25 luglio al 3 agosto, trasformando la cittadina amiatina in un punto d’incontro musicale internazionale.

Durante le due settimane del festival, più di 50 musicisti di ogni parte del mondo, tra cui 30 studenti da Stati Uniti, Porto Rico, Canada, Cina, Hong Kong, Estonia e Italia, prenderanno parte a concerti, masterclass e jam session. Questi artisti saranno affiancati da 20 docenti di fama internazionale, offrendo un programma che unisce la tradizione della musica da camera all’improvvisazione jazz. Tra i protagonisti di quest’anno figurano il cornista Giovanni Hoffer e il rinomato Paul Hanson, con la direzione artistica affidata a Matt Pickart, che sottolinea l’importanza del legame tra musica e territorio.

Gli eventi, tutti ad ingresso gratuito, si svolgeranno in vari luoghi culturali di Arcidosso. Il programma include concerti come “From Bach to Bebop” il 25 luglio al Teatro degli Unanimi, seguito da “Showcase Talenti Nascenti I” il 26, e “Musica da Camera” il 27 alla Chiesa di San Leonardo. Il 30 luglio si terrà una Jazz Jam Session al Wish Pub, mentre il 31 ci sarà il secondo “Showcase Talenti Nascenti” nella stessa chiesa. Il festival proseguirà con “Melosphere a Merigar” il 1 agosto, un concerto di professori, studenti ed ex allievi il 2, per concludersi con il Gran Finale il 3 agosto in Piazza della Riconciliazione.