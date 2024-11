Clayton Norcross: “Licenziato da Beautiful, ecco il motivo”

Clayton Norcross ha interpretato Thorne Forrester nella soap opera “Beautiful” nei suoi primi due anni, dal 1987 al 1989, prima di essere sostituito da Jeff Trachta, che ha ricoperto il ruolo dal 1989 al 1996. Successivamente, Winson Harmon ha preso il suo posto, rimanendo nella serie per ventun anni, fino a quando nel 2017 il personaggio è stato affidato a Ingo Rademacher.

Recentemente, Norcross ha rivelato i motivi della sua uscita dalla soap durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Rispondeva a domande di fan e giornalisti sul perché avesse lasciato “Beautiful”, ricevendo commenti che esprimevano dispiacere per la sua partenza. Ha spiegato che, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, non era una scelta personale ma piuttosto un licenziamento. Il suo racconto ha suggerito, però, che si trattasse più di un mancato rinnovo di contratto.

Norcross ha descritto la situazione in cui si trovava: “Beautiful” era in onda in cento paesi e generava enormi guadagni, mentre gli attori ricevevano compensi modesti per il lavoro svolto. Lui stesso era a capo del sindacato che tutelava gli attori e, sentendosi frustrato per la disparità tra i profitti della produzione e i salari degli attori, ha proposto di chiedere una parte dei guadagni al resto del cast. Tuttavia, ha ricevuto reazioni miste, con alcuni di loro che si mostravano preoccupati per le possibili conseguenze di una simile iniziativa.

Norcross ha concluso il suo racconto descrivendo la sensazione di essere stato escluso. “Immaginate di avere una vita che cresce, con popolarità, una casa, una macchina… poi qualcuno ti tira il tappeto da sotto i piedi e scivoli”. Ha ritenuto che la produzione avrebbe potuto gestire la situazione in modo diverso, magari comunicando in anticipo o dando un’altra opportunità per rivalutare la sua posizione, invece di escluderlo senza preavviso. La sua testimonianza ha messo in luce le difficoltà che molti attori affrontano nel mondo dello spettacolo, dove le decisioni possono essere brusche e privare un artista delle sue certezze.