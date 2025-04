Claudio Sona pubblica una foto che non avrebbe dovuto pubblicare, la reazione

Claudio Sona sta attualmente trascorrendo un soggiorno in un prestigioso hotel a cinque stelle nelle Dolomiti insieme al compagno Nik Cornia. Durante il loro soggiorno, ha pubblicato su Instagram diverse storie e post, utilizzando i tag e gli hashtag appropriati. Tuttavia, ha condiviso una foto nel suo carosello con la didascalia “Best way to spend my weekend” che ha suscitato un po’ di scalpore. Questo perché, sebbene la foto non fosse illegale o offensiva, Instagram è molto severo riguardo a certe immagini e la parte del corpo visibile non è tollerata.

La foto è stata notata da molti dei suoi followers, che hanno prontamente commentato. Alcuni hanno scritto: “Oh finalmente ci esci anche qualcosa di più”, altri hanno scherzato sullo “zoom” effettuato sulla foto con frasi come “Hai un pesce d’aprile” e “Ti si vede il p.” Claudio ha risposto ai commenti con like e risate, dimostrando di apprezzare l’interazione.

In passato, Sona è stato ospite nel podcast MondoCash, dove ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, in particolare riguardo alla sua scelta di Mario Serpa, avvenuta un po’ controvoglia. Ha spiegato: “Ho continuato a conoscere Mario nonostante la mia consapevolezza perché il mondo esterno voleva che stessimo insieme. Alla fine ho deciso di seguire il mio sentimento e ci siamo lasciati. Ora sono felicemente fidanzato da cinque anni e sono innamorato, ma non stiamo pensando a un matrimonio.”