Claudio Sona e Nicholas Cornia, come si sono conosciuti e la crisi taciuta ai fan

Claudio Sona è stato il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, ma la sua relazione con Mario Serpa – conosciuto nello studio di Maria De Filippi – non è durata molto.

Ora Serpa vive in America, mentre Sona è rimasto in Italia dove ha conosciuto un altro ragazzo, Nicholas Cornia, noto ai più per essere stato in tempi non sospetti il fidanzato di Gabriele Esposito di Amici.

Claudio Sona e Nicholas Cornia stanno insieme dal 2020 e fra le pagine di Gay.it l’ex tronista ha dichiarato:

“Io e Nicholas ci siamo visti per la prima volta 4-5 anni fa al mare; io ero con i miei amici e lui era con i suoi ma inizialmente non ci siamo neanche salutati. All’inizio non mi piaceva per niente perché era molto restio, poi ho scoperto che era semplicemente un po’ introverso. A febbraio 2020 mi ha risposto ad una storia e da lì abbiamo cominciato a parlare. Ci siamo visti il 14 febbraio e poi altre 2-3 volte, poi io sono partito per il Brasile e quando sono tornato c’era il lockdown, quindi non l’ho più visto per tre mesi.

A metà maggio, quando hanno sospeso la zona rossa, ci siamo finalmente rivisti e li ho capito che era la persona giusta per me, perché quei tre mesi passati a raccontarci le nostre vite ci aveva permesso di conoscerci, anche se solo telefonicamente, in maniera molto profonda. Quando ci siamo, già dopo un mese vivevamo insieme. Non ne abbiamo neanche discusso, è successo e basta”.