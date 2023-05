Claudio Sona contro Gian Maria Sainato: “Ecco cosa mi ha fatto”

Il suo ingresso era stato annunciato mesi fa, ma alla fine Gian Maria Sainato non era tra i naufraghi che sono sbarcati in Honduras per la prima puntata de L’Isola dei Famosi. L’influencer però è entrato a far parte del cast martedì sera durante la terza puntata de L’Isola. A sorpresa ieri pomeriggio è arrivato l’attacco di Claudio Sona. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che il nuovo concorrente del reality di Ilary Blasi in passato avrebbe inventato storie sul suo contro. Stando alle dichiarazioni di Claudio Sona, Gianmaria avrebbe parlato di un presunto flirt, che a quanto pare non c’è mai stato.

Claudio Sona contro Gian Maria Sainato: “Voleva fare un reality a tutti i costi”.

“Questa cosa vi farà un po’ ridere. Ieri sera quando sono tornato da Milano, ho acceso la tv mentre mangiavo e ho guardato un pezzo di Isola dei Famosi. A un certo punto mi compare davanti questo Gian Maria che deve essere un nuovo concorrente. Ho pensato ‘cavolo chi non muore si rivede. Questo è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra’. Voleva a tutti i costi far parte di un reality, di un programma televisivo e alla fine ce l’ha fatta. Ha inventato storie sul mio conto, ma anche sul conto di altri. Ha inventato flirt, ha rilasciato dichiarazioni falsissime a tanti giornali e così via, però alla fine ha raggiunto il suo obiettivo. L’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso è che dico, perché devono chiamare questi personaggi in tv che vanno a diffamare le persone e che vorrebbero distruggere magari la strada di alcuni e poi ce li ritroviamo belli e buoni in questi programmi. Vabbè secondo me, poi sarò un po’ pessimista ma durerà poco”.

A questo punto gli autori de L’Isola potrebbero far sbarcare a Cayo Cochinos proprio Sona, magari in compagnia del fidanzato Nicholas.