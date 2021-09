Claudio Sona non soltanto è stato il primo tronista gay, ma anche uno dei più amati e seguiti in generale. La storia di Claudio con Mario Serpa ha incantato migliaia di ragazzine, che li hanno seguiti nelle serate, agli eventi e che su loro hanno anche scritto fan fiction un po’ creepy. Molte delle ‘clarine’ si aspettavano di vedere i loro idoli in altri programmi, ma così non è stato. Nonostante il grande seguito social Claudio Sona e Mario Serpa non sono entrati nella casa del GF e non hanno nemmeno preso il volo verso l’Honduras. E proprio Claudio qualche giorno fa ha spiegato come mai difficilmente lo vedremo al GF Vip o in programmi simili.

Claudio Sona, com’è arrivato alla corte di Kween Mary.

Ieri notte in una lunga ed interessante diretta, Davide Maggio ha raccontato come ha fatto Claudio Sona ad arrivare sul trono. Pare che tutto sia nato da una chiacchierata su Instagram tra Claudio e il blogger. Attenzione, perché Maggio tra le righe rispolvera anche la bomba che scoppiò anni fa su Juan Fran Sierra e Sona.

“Mi ha chiesto aiuto su Instagram per fare Uomini & Donne. Lui è indubbiamente molto bello. Perché mi ha colpito e convinto? Non era il classico gay macchietta. Vidi che avevamo un amico in comune e gli chiesi che tipo era. Lo trovai uno molto sincero. Vi dico come stanno le cose. Io vidi il suo profilo e c’era una foto strana, c’era un’immagine di una tavola apparecchiata con dei cuori e una candela e con due persone taggate. Potete capire chi era l’altro. E gli chiesi ‘scusa questo che vuol dire?’. Avvisai subito chi di dovere e dissi ‘guardate, secondo me lui è adatto, ma c’è questa cosa qui’. Claudio fu molto rassicurante. Poi non vi nascondo che dopo qualche dubbio a me è venuto. Mi sono dato delle spiegazioni.

2 parte per#Nondimenticare @NewsUeD @IsaeChia @VicolodelleNews @sona_claudio @MennoiaOfficial @iogiannisperti La gente non é cretina e si ricorda di tutto con PROVE capito @MennoiaOfficial ?Sempre dalla parte della verità =Mario,Teresa e Juan. Aspettiamo un faccia a faccia a tre pic.twitter.com/Pz2LDKBuJi — Allegra8 (@Allegra46810386) August 17, 2019

“Non lo riproporrei mai a U&D”.

Alla luce di come sono andate le cose, il noto giornalista ha ammesso che non riproporrebbe il bel veronese alla redazione mariana.