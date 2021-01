Claudio Sona si è raccontato a Biccy senza filtri.

Dalla sua storia d’amore nata in televisione con Mario Serpa, passando per il flirt con l’ex concorrente di Amici, Paolo Stella, fino all’amicizia chiacchierata con Tommaso Zorzi ed all’arrivo nella sua vita di Nicholas Cornia, nuovo fidanzato.

Sono quasi passati cinque anni da quando ti sei seduto sul trono di Maria De Filippi, tornassi indietro accetteresti di nuovo di fare il tronista? La scelta sarebbe la stessa?

“È stata una bellissima esperienza. Per la prima volta si è trattato, in daytime, un tema tanto importante e lo si è fatto con il massimo del rispetto e della delicatezza possibili. Maria De Filippi, supportata da una redazione all’altezza, è stata eccezionale. La risonanza della proposta televisiva e gli effetti visti sui social, ne costituiscono la conferma. Se fossi single accetterei di rifare l’esperienza, quanto al rifare la medesima scelta…chi, a posteriori, rifarebbe le stesse scelte se queste si fossero rivelate negative?”

Credi che il trono gay abbia contribuito ad abbattere in parte il muro dell’omofobia?

“Credo che il trono gay abbia fatto sentire molte persone più libere di esprimersi, abbia dato loro modo di prendere coscienza del proprio mondo interiore e il coraggio di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o identità di genere. Ho ricevuto tantissimi messaggi e lettere rispetto a questo tema per cui ho la certezza di quanto affermo, tuttavia l’omofobia rimane un tema molto delicato del quale, per fortuna, la politica ha iniziato a farsi carico”.

La tua storia con Mario Serpa ha suscitato molto clamore mediatico sia durante che dopo la fine: al di là della fama, cosa ti ha lasciato? Senti ancora Mario o avete troncato i rapporti del tutto?

“Come tutte le storie d’amore, mi ha lasciato i ricordi. Così come succede per tutti e per tutte le esperienze di vita. Non lo sento da anni, abbiamo scelto strade diverse ed entrambi abbiamo ricostruito la nostra vita”.

Sei un grande amico di Tommaso Zorzi ed avete fatto anche una vacanza insieme: non c’è stato nemmeno mezzo limone fra voi?

“Tommaso è una bellissima persona, intelligente e sensibile, con una marcia in più; con lui non puoi non divertirti. Ha uno spirito e una inventiva che ti trascina nelle avventure più improbabili; ama le canzoni tanto quanto me. Sono felice di poter dire che siamo davvero grandi amici”.

Sono veri i rumor che parlano di una storia d’amore passata avuta con un ex alunno di Amici? [Parlo di Paolo Stella, attore della seconda stagione, ndr].

“Parlare di storia d’amore mi sembra esagerato, fu una semplice frequentazione visto che siamo usciti insieme solo due o tre volte qualche anno fa”.

Ovviamente non poteva mancare la parte dedicata a Nicholas Cornia, suo attuale fidanzato. Il modello, nato a Modena, era già finito sui siti di gossip per la sua relazione con il ballerino di Amici, Gabriele Esposito.

Come vi siete conosciuti tu e Nicholas? E chi ha fatto il primo passo?

“Ci siamo conosciuti qualche anno fa senza considerarci più di tanto. Lo scorso anno Nik mi ha scritto su Instagram, da lì è iniziata una bella amicizia che pian piano si è trasformata in amore”.

L’amore non è bello se non è litigarello… Per cosa litigate?

“Siamo molto complici ma ovviamente, come per tutte le coppie, non mancano le discussioni. Nicholas è pigro, disordinato, mai puntuale e casinista. Mentre io sono, agli occhi di Nik, pignolo, troppo organizzato, di quelli che vogliono sempre organizzare l’intera giornata, testardo. Malgrado tutto riusciamo sempre a trovare un punto d’incontro e a fare pace”.

Chi dei due riceve più messaggi privati sconci e chi dei due è più geloso?

“Li riceviamo entrambi e sono molti. Quanto alla gelosia, lo siamo entrambi ma nel giusto modo. Quando alla base di un rapporto c’è la fiducia nell’altro, nessun rapporto può essere messo in pericolo da una “fitta” di gelosia”.

Partecipereste ad un reality show insieme?

“Proprio perché siamo molto complici saremmo in grado di affrontare un reality assieme; per gusti personali magari uno avventuroso!”

Vi piacerebbe essere papà un giorno?

“I bambini ci piacciono molto e, ovviamente, ci piacerebbe ricorrere all’adozione. Il discorso, tuttavia, è molto delicato, la legislazione attuale non lo consente, per cui non ci resta che sperare che la società inizi ad amare di più anche questo tipo di famiglia e che le norme, in tema di adozione, cambino”.

Considerando che L’Isola dei Famosi è alle porte ed i due parteciperebbero volentieri ad un ‘reality avventuroso’ mi auguro che gli autori li contattino per un provino. Sarebbe la prima coppia gay a partecipare ad un reality del genere e la quota manzi sarebbe assicurata. Dita incrociate.