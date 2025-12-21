9.1 C
Claudio Scajola vince elezioni provinciali Imperia

Da stranotizie
Claudio Scajola vince elezioni provinciali Imperia

Claudio Scajola esprime la sua soddisfazione per la vittoria nella mini-tornata elettorale e sottolinea l’importanza di lavorare insieme per migliorare la qualità della vita della gente e rendere il territorio più attraente per il turismo e gli investitori. La Provincia di Imperia ha iniziato un percorso importante e il nuovo consiglio deve impegnarsi a completare l’opera iniziata.

Scajola afferma che tutte le elezioni sono importanti e che il risultato della recente elezione parla da solo, con una vittoria di 9 a 1. Sottolinea anche che il suo obiettivo è sempre stato quello di far capire che la provincia è un’unica entità e che si deve ragionare come un unico bacino, sfruttando le potenzialità del territorio per creare un effetto moltiplicatore.

Scajola critica il campanilismo e sottolinea l’importanza di lavorare insieme per il bene del territorio, citando esempi come la creazione di un ospedale unico a Taggia e la scelta di un tribunale unico. Sottolinea anche l’importanza della conferenza dei sindaci, che è stata convocata con frequenza negli ultimi quattro anni.

Scajola ammette che ci sono stati alcuni problemi, come la questione dell’assessore silurato e la storia del gazebo a Bordighera, ma afferma che si tratta di episodi scollegati tra di loro. Sottolinea anche la sua soddisfazione per la crescita di Forza Italia e afferma che c’è bisogno di un centro forte che abbia chiari riferimenti all’Europa.

Scajola affronta anche le sfide da affrontare, come la situazione di Riviera Trasporti, l’acqua, i rifiuti, le strade e le scuole. Afferma di essere ottimista sulle prospettive future e sottolinea l’importanza di investire nel turismo e nella cultura. Infine, afferma di voler continuare a lavorare per completare l’opera iniziata.

