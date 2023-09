Claudio Roma del Grande Fratello è stato arrestato per spaccio di droga

Claudio Roma è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello.

Durante la sua clip di presentazione ha parlato di “strada sbagliata” e “momento più basso della sua vita” senza mai entrare nei dettagli.

“Avevo 16-17 anni e ho preso una strada sbagliata” – le parole di Claudio Roma nella clip per il Grande Fratello – “Quello è stato il momento più basso della mia vita. Quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto, o vai allo sbaraglio o hai la forza. Ho pagato caro, ho fatto servizi sociali e volontariato e quindi mi ha cambiato tanto”.

Laureato in veterinaria, Claudio Roma – che nella vita non ha mai fatto il veterinario – ha 34 anni e viene dalla riviera romagnola. “Claudio è stato arrestato per spaccio quindi è finito in carcere” – le parole di Signorini – “Subito dopo per tre mesi agli arresti domiciliari e successivamente ha fatto i servizi sociali che lo hanno cambiato per sempre“.

Prendere la strada sbagliata per poi trovare la luce in fondo al tunnel: Claudio, l’ultimo concorrente a varcare la Porta Rossa questa sera, ha una storia importante alle spalle che presto ci racconterà. #GF pic.twitter.com/jxE9zHv7gh — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

Claudio Roma: “Sono stato in carcere”

“Quando hai a che fare con delle persone alle quali senti di voler dimostrare qualcosa e l’unico modo che trovi in quei frangenti per emergere è la cosa sbagliata, è un problema. Sono diventato spacciatore per un breve periodo della mia vita, sono stato colto in flagranza e ho fatto pochi giorni di carcere, prima di tornare a casa. Ho fatto tre mesi in casa, in totale 96 giorni, poi ho continuato il percorso di riabilitazione per più di due anni”. […] “Ho capito che quando prendi una strada sbagliata, la sola che puoi fare è correggerla per trovare un nuovo te stesso. E io ci sono riuscito”.

Ora Roma è sulla bocca di tutti per una presunta bestemmia.