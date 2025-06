Claudio Ranieri CT: Bye-Bye Roma, Nuovo Capitolo in Nazionale

Claudio Ranieri è vicino a diventare il nuovo Commissario tecnico della Nazionale italiana. Dan Friedkin, presidente della Roma, ha dato il suo consenso a Gabriele Gravina, presidente della Federazione, per formulare l’offerta che Ranieri sarebbe pronto ad accettare. In questo ruolo, Ranieri continuerà a essere consulente della famiglia Friedkin, evitando incarichi ufficiali con la Roma, in modo da rispettare le norme che vietano un doppio incarico.

Questa situazione preoccupa i tifosi della Roma, che avevano appena ritrovato certezze dopo una fase difficile dovuta a scelte discutibili della proprietà. Il legame tra Ranieri e il club era visto come un punto fermo, ma l’incarico con la Nazionale potrebbe compromettere la sua presenza a Trigoria. Se il trasferimento si concretizzerà, la Nazionale avrà un nuovo CT per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, mentre la Roma perderà un importante figura di riferimento, aumentando l’incertezza tra i sostenitori riguardo al futuro della squadra.

