Claudio Misseri: Incidente Mortale a Tivoli sulla Maremmana Inferiore, Avvolto dalle Fiamme

Tragedia a Tivoli, dove un incidente d’auto ha portato alla morte di Claudio Misseri, un ragazzo di 21 anni. L’incidente è avvenuto intorno all’1.30 del 31 gennaio sulla strada provinciale Maremmana inferiore. Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine, Misseri viaggiava a bordo di una Mini Mini con una ragazza di 20 anni, quando si è scontrato violentemente con una Nissan Juke guidata da un uomo di 36 anni, che avrebbe invaso la corsia opposta.

Il violento impatto ha generato un incendio, dal quale, purtroppo, Misseri non è sopravvissuto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, il suo cuore ha smesso di battere. Diverse altre persone sono rimaste ferite nell’incidente; i dettagli riguardanti i feriti non sono stati ancora resi noti. La ragazza che viaggiava con Misseri e il conducente della Nissan Juke sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, anche se non risultano in gravi condizioni. La donna avrebbe riportato una lieve emorragia cerebrale e fratture, mentre l’uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico per le fratture riportate.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per domare le fiamme e per estrarre il corpo di Misseri e i sopravvissuti dalle lamiere. Il rogo è stato controllato intorno alle 3 del mattino e la strada è stata riaperta al traffico. I Carabinieri di Tivoli stanno attualmente indagando per determinare le cause dell’incidente.