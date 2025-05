Claudio Mancini: Protesta Silenziosa al Parlamento sul Sicurezza

Il deputato del Partito Democratico, Claudio Mancini, ha messo in scena una protesta originale durante la seduta alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo aver richiesto di intervenire, Mancini ha deciso di rimanere in silenzio, incrociando le braccia e rappresentando un evidente ironia nei confronti delle posizioni del governo. Questo gesto ha suscitato l’approvazione dei suoi colleghi di partito, che hanno applaudito e riso.

Mancini ha spiegato: “Eravamo d’accordo che avrei fatto l’intervento riprendendo le argomentazioni del governo”, prima di restare in silenzio per alcuni minuti. Successivamente ha finto di masticare un chewing-gum, alludendo al sottosegretario Molteni, rimasto taciturno durante l’intera seduta.

Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha richiamato all’ordine alcuni parlamentari della maggioranza che non hanno gradito la protesta, definendo il gesto di Mancini come un modo per abbassare il livello dell’istituzione.

Mancini è nato a Roma nel 1969 ed è sposato con una filosofa. Ha intrapreso la sua carriera politica nel Partito Comunista Italiano, per poi aderire a diverse sigle fino al Partito Democratico, di cui è membro dal 2007. Ha ricoperto vari ruoli, tra cui quello di assessore allo sviluppo economico nella Regione Lazio ed è stato eletto deputato nel 2018, risultando rieletto nel 2022.

Fonte: www.virgilio.it