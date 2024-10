Claudio Lotito, patron della Lazio, vinto dal sonno in Senato

Durante il question time in Senato, è emerso un episodio che ha catturato l’attenzione delle telecamere. Mentre il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin interpellava il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti riguardo al fondo indennizzo dei risparmiatori, il senatore Claudio Lotito, patron della Lazio e membro della stessa parte politica, è stato ripreso mentre oscillava pericolosamente sulla sua sedia, sopraffatto dal sonno. Questo momento di stanchezza ha coinciso con un intervento brevissimo di Zanettin e marca un precedente significativo, visto che Lotito è di solito uno dei senatori più attivi e vivaci nelle sedute dell’Aula e nelle Commissioni.

Il sonno in Aula sembra essere un fenomeno ricorrente. Un episodio recente risale al 13 febbraio, quando il senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti è stato colto dal sonno durante il voto sugli emendamenti al ddl Nordio. In quel frangente, Francesco Giacobbe, collega di partito e residente in Australia, si è dimostrato solerte, allungando la mano per scuotere Crisanti, che si trovava con la testa sostenuta dalle mani e i gomiti sul banco, in un evidente tentativo di rimanere sveglio.

Questi episodi suggeriscono una certa battaglia tra i senatori e la stanchezza, un tema che può riflettere le lunghe giornate lavorative e il peso degli impegni istituzionali. Anche i membri più attivi del Senato non sembrano essere immuni a questo fenomeno, evidenziando le sfide a cui sono sottoposti i rappresentanti in un ambiente politico spesso frenetico. Lo scenario potrebbe anche rappresentare una critica alla gestione dei tempi delle sedute legislative e al modo in cui gli impegni vengono organizzati.

La questione del sonno in Aula non è solo un dettaglio pittoresco, ma un segnale delle difficoltà operative e delle pressioni che i politici devono affrontare. Gli episodi di sonno tra i senatori potrebbero stimolare una riflessione più profonda su come migliorare il funzionamento del Parlamento e sull’importanza di mantenere l’attenzione e il coinvolgimento durante i dibattiti e le deliberazioni cruciali.